Политика

Макрон появился на публике с красным глазом

Le Figaro: Макрон вышел на публику с воспаленным глазом
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на выступление перед Вооруженными силами страны с красным и воспаленным правым глазом. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Просто посмотрите на это как на непреднамеренную ссылку на «тигровый глаз» в начале этого года. Для тех, кто понял, это признак решимости», — заявил Макрон, добавив, что его глаз цел.

В сети вскоре после этой речи французского лидера пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

В мае прошлого года Брижит Макрон ударила по лицу своего супруга в результате незначительной «ссоры».

На видео попал момент, как по прибытии во Вьетнам Эммануэль Макрон, находящийся внутри самолета, получает пощечину от своей супруги Брижит. Хотя силуэт не видно полностью, наносившую удар идентифицировали в СМИ как жену главы государства. Позже Елисейский дворец подтвердил подлинность кадров.

После инцидента супруги вместе вышли к трапу самолета и спустились к встречающим их представителям Вьетнама.

Ранее Макрон предложил Трампу сделку по Украине в обмен на молчание о его супруге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630793_rnd_9",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
