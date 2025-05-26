Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает портал Actu.fr со ссылкой на AFP.

На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.

Макрон выглядит удивленным, но быстро поворачивается, чтобы поприветствовать встречающих. Через некоторое время президент вместе с супругой спускаются по трапу.

Ранее польский политик заявил о наполеоновских планах Макрона.