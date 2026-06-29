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Политика

Песков напомнил слова Путина о последствиях вторжения Украины в Курскую область

Песков: Украина заплатит территориями за вторжение в Курскую область
Roman Naumov/Global Look Press

Украине придется заплатить территориями за вторжение в Курскую область, о чем говорил президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, <...> Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», — сказал представитель Кремля.

23 июня Путин заявил, что Россия восемь лет терпела, пока украинские войска применяли в Донбассе авиацию, танки и артиллерию против мирного населения. Однако, по его словам, в конце концов страна была вынуждена встать на защиту людей и начать специальную военную операцию на Украине, когда Запад отказался от Минских соглашений.

29 июня президент России ответил на предложения Украины ограничить территорию боевых действий. По словам российского лидера, если войска пойдут на это, это предоставит украинской армии возможность перебросить подразделения в Донбасс и Новороссию.

Ранее в Белоруссии пообещали ответить Украине на вторжение на территорию страны.

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