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Политика

В Британии предупредили Польшу об опасности спора с Украиной

Историк Дэвис: конфликт с Украиной дорого обойдется Польше
Shutterstock

Полякам следует быть «осторожнее» в своих высказываниях об Украине и ее истории, так как конфликт с Киевом может быть опасен для Польши. Об этом в интервью Onet заявил британский историк Норман Дэвис.

Историк уверен, что спор с Украиной «дорого обойдется» Польше в будущем, и он будет иметь «последствия».

«Произошедшее может стать источником вражды в польско-украинских отношениях. А абсолютным основанием для выживания свободной Польши являются хорошие отношения с соседями. Сегодня восточным соседом Польши является Украина, а не Россия. Москва извлекает выгоду из всех польско-украинских конфликтов. И подобные ситуации случались и раньше в истории. <…> Я считаю, что полякам следует быть осторожнее в своих высказываниях об Украине и её истории», — отметил он.

По словам Дэвиса, после конфликта необходимо создать совместную польско-украинскую комиссию «по сложным вопросам», которая должна «установить истину» и примирить страны. Историк считает, что полякам стоит дождаться завершения конфликта на Украине, а потом уже решать вопрос с восхвалением Киевом пособников нацистов. В противном случае украинцы «будут питать ужасную неприязнь к полякам» за то, что последние начали говорить «о неприятных вещах» во время боевых действий, отметил Дэвис.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Зеленский объяснил решение Навроцкого внутриполитической борьбой в Польше, однако польский лидер отверг связь между лишением ордена и внутренней политикой государства.

Портал Onet со ссылкой на опрос от IRBiS писал, что рейтинг Навроцкого в Польше рекордно вырос на фоне скандала с Украиной.

Ранее в Польше рассказали, в чем выгода Зеленского от прославления нацистов.

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