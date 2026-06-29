Галузин: для Москвы хороший переговорщик от ЕС тот, кто не сделал РФ гнусностей

Подходящим для Москвы переговорщиком от Европы по вопросу урегулирования на Украине может стать тот, кто не наговорил и не делал гнусностей в отношении РФ. Об этом в интервью RTVI заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период», — отметил он.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сам решит, кто будет представлять Европу на переговорах с Москвой.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

После этого Евросоюз раскололся на два лагеря. The Washington Post писала, что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Позже Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи.

Ранее глава МИД Польши призвал Россию и Украину вести переговоры без посредников.