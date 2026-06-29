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Политика

Новый премьер Латвии высказался о переговорах с Россией

Премьер Латвии Кулбергс: время для переговоров Европы с Россией еще не пришло
Edijs Palens/Global Look Press

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что время для переговоров Европы с Россией еще не пришло, необходимо давить на Москву. Его слова приводит Euractiv.

Он сообщил, что «не верит» в мирное соглашение с Россией. Задача европейцев заключается не в подготовке к компромиссам, а в том, чтобы убедиться в отсутствии «слабого звена» на восточной границе Европы, утверждает политик.

«Мы должны иметь единый подход — только тогда не будет никаких нелепых идей… Прежде всего мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу», — заявил Кулбергс.

До этого портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией.

В материале отмечается, что вопрос не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой, а в том, когда ей это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах Евросоюза.

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