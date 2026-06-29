Трамп назвал главную угрозу США

Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что коммунизм является главной угрозой его стране.

По словам американского лидера, коммунизм является «величайшей угрозой» Соединенным Штатам со времен обеих мировых войн, удара японской армии по Перл-Харбору и теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В ноябре прошлого года, на фоне победы на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани, Трамп пообещал не допустить строительства коммунизма в США.

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», — заявлял американский лидер.

Трамп также заявлял, что жители Нью-Йорка покинут город при мэре-«коммунисте». Он угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис.

Ранее в США объяснили, почему Трамп не сдержал обещания восстановить отношения с Россией.