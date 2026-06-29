Большинство американцев хотят видеть нормализацию отношений с Россией, однако президента США Дональда Трампа постоянно отвлекают на Израиль. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

По ее словам, Трамп не идет на нормализацию отношений с Москвой, хоть и неоднократно декларировал такую позицию, поскольку его постоянно отвлекают от того, «над чем бы он, вероятно, хотел работать».

Грин утверждает, что американские неоконсерваторы, финансовые доноры, а также премьер Израиля Беньямин Нетаньяху требуют, чтобы США «бились» за еврейское государство. Кроме того, часть законодателей вроде Линдси Грэма регулярно «заявляются в кабинет» к американскому лидеру с требованием продолжать поддерживать конфликт. Эти политики против нормализации отношений с Россией, констатировала Грин.

«Так что, с моей точки зрения, речь идет о комбинации двух факторов: его внимание полностью отвлекают на Израиль, и так было с момента его вступления в должность президента, <…> плюс есть люди, работающие против восстановления отношений», — заявила политик.

При этом, отметила Грин, большинство знакомых ей американцев «хотело бы видеть восстановление отношений» с Россией.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжить с Белым домом обсуждение всех модальностей, озвученных на саммите в Анкоридже, по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия ожидает визита представителей администрации США и готова продолжить переговоры.

Ранее в США обеспокоились одним высказыванием Путина в отношении Запада.