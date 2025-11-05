На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп после победы Мамдани пообещал не допустить строительства коммунизма в США

Трамп заявил, что не допустит строительства коммунизма в США
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить строительства коммунизма в стране. Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего выступления на Американском бизнес-форуме на фоне победы на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани, передает РИА Новости.

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», — сказал американский лидер.

В Нью-Йорке 4 ноября состоялись выборы мэра. Впервые на них победил мусульманин Зохран Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года.

Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен своим публичным противостоянием с Дональдом Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». Что говорят о Мамдани в России, чем он известен и какие у него планы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали, чем обернется победа Мамдани в Нью-Йорке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами