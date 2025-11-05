Трамп после победы Мамдани пообещал не допустить строительства коммунизма в США

Трамп заявил, что не допустит строительства коммунизма в США

Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить строительства коммунизма в стране. Об этом глава Белого дома заявил в ходе своего выступления на Американском бизнес-форуме на фоне победы на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани, передает РИА Новости.

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», — сказал американский лидер.

В Нью-Йорке 4 ноября состоялись выборы мэра. Впервые на них победил мусульманин Зохран Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года.

Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен своим публичным противостоянием с Дональдом Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». Что говорят о Мамдани в России, чем он известен и какие у него планы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали, чем обернется победа Мамдани в Нью-Йорке.