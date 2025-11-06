Трамп заявил, что жители Нью-Йорка покинут город при мэре-«коммунисте»

Трамп: жители Нью-Йорка уедут из города при новоизбранном мэре Мамдани

Президент США Дональд Трамп назвал избранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани коммунистом и заявил, что жители покинут город, когда он станет мэром. Об этом сообщает Al Jazeera.

В Нью-Йорке 4 ноября состоялись выборы мэра, на которых впервые победил мусульманин. Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни». Он также известен своим публичным противостоянием с Дональдом Трампом.

Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». На новый пост он заступит с 1 января 2026 года. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков считает, что победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка является отражением идейно-политического раскола США и сигналом к антитрамповской контрреволюции.

Ранее Трамп после победы Мамдани пообещал не допустить строительства коммунизма в США.