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Политика

«Видим проблемы»: Путин пообещал обеспечить неприкосновенность рубежей РФ

Путин пообещал надолго обеспечить неприкосновенность рубежей России
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Владимир Путин во время выступления на съезде «Единой России» заявил о необходимости обеспечить неприкосновенность рубежей РФ, передает РИА Новости.

Глава государства сказал, что власти видят и осознают проблемы, а также реагируют на них.

«Мы <…> обязательно обеспечим … неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу», — заверил Путин.

В воскресенье, 28 июня, в Москве начался первый этап XXIII съезда «Единой России». Он посвящен осенним выборам в Госдуму. Члены партии планируют утвердить списки кандидатов на голосование. Туда приехал президент РФ.

Этой осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Ранее Путин призвал участников выборов «выходить в поле» и общаться с людьми.

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