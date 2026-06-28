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Политика

Путин прибыл на предвыборный съезд «Единой России»

Путин прибыл на съезд партии «Единая Россия» в Москве
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прибыл на съезд партии «Единая Россия» в Москве, посвященный предстоящим выборам в Государственную думу РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства пообещал вывести экономику страны на принципиально новый уровень. По словам президента, власти продолжат строить жилье и дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии. Путин подчеркнул, что у России есть силы и политическая воля, чтобы противостоять попыткам сдержать ее развитие.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда «Единой России», где планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Госдумы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Когда и как пройдут выборы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле опровергли перенос выборов в Госдуму.

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