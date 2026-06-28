Путин призвал участников выборов чаще «выходить в поле»

Президент РФ Владимир Путин призвал участников выборов в России поменьше сидеть в кабинетах и почаще «выходить в поле». Об этом он заявил на пленарном заседании первого этапа Съезда «Единой России».

«Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, «в поле», — сказал он.

Путин объяснил, что политикам нужно больше общаться с людьми, вникать в их жизненные и бытовые проблемы и крайне внимательно отрабатывать поступающие от граждан «миллионы предложений, инициатив, наказов».

28 июня в Москве проходит первая часть предвыборного съезда «Единой России». В этот день планируется утвердить списки кандидатов на выборы в Государственную думу.

Выборы пройдут 18-20 сентября. В день голосования граждане будут избирать депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний российских субъектов и депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов РФ.

Планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.