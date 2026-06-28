Путин: съезд «Единой России» проходит в сложное для страны время

Путин заявил, что съезд партии «Единая Россия» проходит в судьбоносное время

Съезд «Единой России» проходит в судьбоносное для страны время, заявил президент Владимир Путин во время выступления перед участниками мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Съезд «Единой России»... проходит в сложное, можно сказать, в судьбоносное для страны время», — сказал политик.

Он пояснил, что весь мир сейчас переживает «коренную, системную трансформацию».

В воскресенье, 28 июня, в Москве начался первый этап XXIII съезда «Единой России». Он посвящен осенним выборам в Госдуму. Члены партии планируют утвердить списки кандидатов на голосование.

Этой осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Ранее Путин призвал участников выборов «выходить в поле» и общаться с людьми.