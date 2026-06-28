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Политика

Лукашенко отправился из Москвы в Восточную Азию с масштабным визитом

Пул Первого: Лукашенко направился с визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию
Владимир Песня/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с масштабным официальным визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Об этом сообщает близкий к администрации главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии», — информирует источник.

В ходе визита Лукашенко посетит три государства, где проведет переговоры на высшем уровне и обсудит с руководством стран масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.

Сотрудничество с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии — одного из лидеров мирового развития и глобального драйвера экономики — входит в число внешнеполитических приоритетов Белоруссии, отметили в пресс-службе Лукашенко.

26 июня белорусский лидер прилетал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Во второй день Путин и Лукашенко встретились на Валдае, где обсудили ряд непубличных вопросов.

Ранее Владимир Путин анонсировал строительство магистрали Москва — Минск.

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