Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Кадры из аэропорта опубликовал близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».

На них глава государства выходит из самолета с надписью «Беларусь». Спустившись с трапа, на котором написано «Россия», он машет рукой и садится в автомобиль.

До этого стало известно, что Лукашенко совершит рабочий визит в РФ. В пятницу, 26 июня, глава государства встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и мире.

Два дня назад пресс-секретарь российского политика Дмитрий Песков говорил о том, что Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры. Однако тогда представитель Кремля сказал, что приезд белорусского президента в Москву не запланирован.

Ранее Лукашенко признался, что «всегда переживает» за Подмосковье.