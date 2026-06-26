Путин анонсировал строительство магистрали Москва — Минск

Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную ж/д магистраль (ВСМ) Москва — Минск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что в апреле были запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша. На очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки — Витебск, Великие Луки — Полоцк, а также Брянск — Гомель.

Путин уточнил, что для транспортировки белорусской экспортной продукции задействуется железнодорожная и портовая инфраструктура российских регионов.

ВСМ — это двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/час. Первой такой дорогой в России станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Помимо ВСМ Москва — Петербург планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

В феврале госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявлял, что реализация проекта по созданию ВСМ будет включена в стратегические планы СГ на ближайшую трехлетку.

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