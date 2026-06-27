Путин и Лукашенко продолжили переговоры во второй день встречи на Валдае

Путин и Лукашенко продолжили общение на Валдае

Президент РФ Владимир Путин продолжил 27 июня общение с белорусским лидером Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», — уточнил пресс-секретарь.

При этом некоторые журналисты обратили внимание на то, что пресс-службы лидеров двух стран не публикуют никаких фотографий и ограничиваются общим описанием обсуждаемых тем.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале написал, что Путин и Лукашенко обсуждают максимально деликатные вопросы, непубличные.

Накануне президент Белоруссии прилетел в Россию. На Валдае глава республики провел встречу с Путиным. Переговорная повестка включала актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Минска в разных сферах, реализацию совместных проектов. В центре внимания также находилась международная тематика и обстановка в регионе.

Ранее Путин анонсировал строительство ВСМ Москва — Минск.