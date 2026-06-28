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Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае возобновления войны

Трамп: Иран прекратит существовать в случае возобновления конфликта
Annabelle Gordon/Reuters

США на каком-то этапе будут вынуждены возобновить военный конфликт против Ирана из-за чего эта страна прекратит свое существование. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Вполне возможно, что они никогда не извлекут никаких уроков! Может наступить момент, когда мы больше не сможем вести себя разумно и будем вынуждены военным путем довести до конца то дело, которое мы так успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать», — написал глава Белого дома.

Тем временем США закончили военную операцию по нанесению ударов по целям в Иране.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

Позже сообщалось, что американские военные повторно атаковали иранские цели в районе Орм Ормузского пролива. Агентство Axios сообщило, что причиной ударов стал ответ на атаку Ирана по торговому судну.

Ранее СМИ узнали, что проход судов через Ормузский пролив может стать платным.

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