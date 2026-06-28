Армия США снова ударила по Ирану в Ормузском проливе

Axios: ВС США повторно ударили по Ирану в районе Ормузского пролива

Вооруженные силы США повторно атакуют иранские цели в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Axios в социальной сети X.

В издании уточнили, что американские военные отвечают на удар Ирана по торговому судну, произошедший 27 июня.

Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило об ударах по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на атаку Ирана на судно в Ормузском проливе.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

При этом остальные три дрона сбили американские военные, уточнил Трамп.

Ранее СМИ узнали, что проход судов через Ормузский пролив может стать платным.