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СМИ узнали, что проход через Ормуз может стать платным

Bloomberg: Оман предупредил ЕС о возможной оплате за проход через Ормуз
elesi/Shutterstock/FOTODOM

Оман предупредил европейские страны о том, что за проход через Ормуз, возможно, придется платить, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Оман исключил возвращение к довоенному статусу-кво (к исходному состоянию) в отношении Ормуза. Власти арабской страны подтвердили приверженность международному морскому праву, однако отметили, что услуги по очистке пролива от загрязнений и помощь судам в навигации могут стать платными.

Как отмечает агентство, такое положение дел беспокоит США, Европу и государства, соседствующие с султанатом.

«Любые сборы с судов могут обходиться трейдерам и грузоотправителям в десятки миллиардов долларов ежегодно», — говорится в статье.

Согласно материалу, США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты считают такие сборы нелегитимными.

До этого стало известно, что поток судов через Ормузский пролив за минувшие сутки составил половину от уровня до начала конфликта между США и Ираном. В среднем до марта за сутки Ормуз пересекали около 100-120 судов. С началом военных действий движение через пролив было ограничено до 10 судов в сутки.

Ранее президент США обвинил Иран в «безрассудном» нарушении режима прекращения огня.

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