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Армия

США завершили удары по целям в Иране

Fox News: удары США по целям в Иране завершены
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Военная операция США по нанесению ударов по целям в Иране завершена. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

По ее словам, информацию ей предоставил американский представитель из сферы обороны.

«Удары США по иранским целям этой ночью завершены», — сообщила она.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

Позже сообщалось, что американские военные повторно атаковали иранские цели в районе Орм Ормузского пролива. Агентство Axios сообщило, что причиной ударов стал ответ на атаку Ирана по торговому судну.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.

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