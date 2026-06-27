Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар

Американский президент Дональд Трамп представил себя в виде атланта, который держит на своих плечах Землю. Соответствующее изображение глава Белого дома опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

На нем лидер США в деловом костюме с перекинутым через плечо американским флагом пригнулся под тяжестью планеты.

27 июня Дональд Трамп показал дизайн нового американского паспорта. В документе есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 — в честь юбилея Соединенных Штатов.

В конце мая президент опубликовал изображение, на котором он «положил руку» на одну из гор Гренландии. На картинке с панорамой Нуука, столицы Гренландии, Трамп приветствует остров. Он изображен рядом с горой и смотрит на окрестности. На изображении также есть надпись: «Привет, Гренландия!»

Ранее Трамп предстал в образе «целителя».