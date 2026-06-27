Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар

Трамп опубликовал свое изображение в образе несущего Землю атланта
realDonaldTrump/Truth Social

Американский президент Дональд Трамп представил себя в виде атланта, который держит на своих плечах Землю. Соответствующее изображение глава Белого дома опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

На нем лидер США в деловом костюме с перекинутым через плечо американским флагом пригнулся под тяжестью планеты.

27 июня Дональд Трамп показал дизайн нового американского паспорта. В документе есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 — в честь юбилея Соединенных Штатов.

В конце мая президент опубликовал изображение, на котором он «положил руку» на одну из гор Гренландии. На картинке с панорамой Нуука, столицы Гренландии, Трамп приветствует остров. Он изображен рядом с горой и смотрит на окрестности. На изображении также есть надпись: «Привет, Гренландия!»

Ранее Трамп предстал в образе «целителя».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!