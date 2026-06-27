«Добро пожаловать, но будь хорошим»: Трамп показал дизайн нового паспорта США

Президент США Дональд Трамп показал дизайн нового американского паспорта. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Truth Social.

В дизайне документа есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 — в честь юбилея Соединенных Штатов.

«Добро пожаловать, но будь хорошим», — написал американский президент.

Тираж подобных паспортов составит около 30 тысяч экземпляров. При этом они будут доступны только тем американцам, которые будут оформлять документы в паспортном офисе Вашингтона, начиная с 4 июля.

До этого сообщалось, что в США планируют выпустить золотую юбилейную монету с изображением действующего президента Дональда Трампа в честь 250-летия страны. Дизайн памятного знака уже одобрен специальной комиссией. На аверсе монеты будет размещен портрет главы Белого дома за рабочим столом в Овальном кабинете, над ним — надпись «Liberty».

Ранее в Белом доме на стене заметили фотографию Трампа с Путиным.