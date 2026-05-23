Трамп опубликовал фото, в котором «положил руку» на Гренландию

kovop/Shutterstock/FOTODOM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он «положил руку» на одну из гор Гренландии. Соответствующий пост хозяин Белого дома разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

На картинке с панорамой столицы острова города Нуука Трамп приветствует Гренландию, положив руку на одну из гор и охватывая взглядом окрестности. На изображении при этом написано: «Привет, Гренландия!»

Глава государства никак не объяснил причину обнародования такого поста.

В январе Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В министерстве обороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

До этого супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети X-карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского – «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее в Совфеде напомнили о планах Трампа присоединить Гренландию.

 
