Трамп опубликовал фото, в котором «положил руку» на Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он «положил руку» на одну из гор Гренландии. Соответствующий пост хозяин Белого дома разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.
На картинке с панорамой столицы острова города Нуука Трамп приветствует Гренландию, положив руку на одну из гор и охватывая взглядом окрестности. На изображении при этом написано: «Привет, Гренландия!»
Глава государства никак не объяснил причину обнародования такого поста.
В январе Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В министерстве обороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.
До этого супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети X-карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского – «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.
