На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась на Валдае. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

«Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», — говорится в публикации.

Уточняется, что переговорная повестка включает актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Минска в разных сферах, реализацию совместных проектов. В центре внимания также находится международная тематика и обстановка в регионе.

24 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин в ближайшее время проведут переговоры. При этом представитель Кремля уточнил, что приезд белорусского президента в Москву не запланирован.

2 июня главы государств провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.

Ранее Путин анонсировал строительство ВСМ Москва — Минск.