В ВСУ рассказали о тюремных порядках в армии

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) процветает дух рабовладения, а порядки там напоминают тюремные. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) украинская военнослужащая Леся Ганжа.

Военная отреагировала на скандал в полку «Скала», в котором, как сообщается, издевались над новобранцами.

По ее словам, в ВСУ не хотят видеть военных, которые могут уволиться после определенного срока службы, и поэтому в армию не хотят набирать иностранцев и женщин. При этом хорошей репутацией у многих командиров пользуются бывшие заключенные. Ганжа сравнила происходящее в ВСУ со Стэнфордским тюремным экспериментом, где солдаты превращаются в «заключенных и надзирателей», и не могут быть больше никем другим.

«Некоторых надзирателей, прямо как в экспериментах Зимбардо, их роль надзирателя достает. Таким приходится объяснять, что именно такого поведения требует система. Ведь это армия, говорят им, поэтому они должны добросовестно выполнять свои обязанности и закрывать глаза на проявления самодурства и садизма у тех надзирателей, которых садизм вдохновляет, а самодурство возвеличивает, пока оно не сталкивается с еще большим самодурством. Ведь армия — система иерархическая», — написала она.

Также Ганжа подчеркнула, что среди солдат ВСУ «самым большим дефицитом оказывается свобода».

До этого украинский штурмовой полк «Скала» попал в скандал. Журналисты выяснили, что в подразделении жестоко избили как минимум 25 мобилизованных — например, военных привязывали к квадроциклам и ломали им ребра. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование информации о возможных нарушениях в отношении бойцов штурмового полка ВСУ «Скала».

7 июня военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что 3% жалоб украинских солдат касаются насилия в войсках. В качестве примера насилия над солдатами она назвала избиения военных на полигоне полка ВСУ «Скала».

Ранее военнопленный заявил, что инструкторы ВСУ стреляли мобилизованным под ноги.