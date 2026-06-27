Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
 (обновлено  )
Политика

В ВСУ рассказали о тюремных порядках в армии

Солдат ВСУ Ганжа: в ВСУ процветает дух рабовладения
Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) процветает дух рабовладения, а порядки там напоминают тюремные. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) украинская военнослужащая Леся Ганжа.

Военная отреагировала на скандал в полку «Скала», в котором, как сообщается, издевались над новобранцами.

По ее словам, в ВСУ не хотят видеть военных, которые могут уволиться после определенного срока службы, и поэтому в армию не хотят набирать иностранцев и женщин. При этом хорошей репутацией у многих командиров пользуются бывшие заключенные. Ганжа сравнила происходящее в ВСУ со Стэнфордским тюремным экспериментом, где солдаты превращаются в «заключенных и надзирателей», и не могут быть больше никем другим.

«Некоторых надзирателей, прямо как в экспериментах Зимбардо, их роль надзирателя достает. Таким приходится объяснять, что именно такого поведения требует система. Ведь это армия, говорят им, поэтому они должны добросовестно выполнять свои обязанности и закрывать глаза на проявления самодурства и садизма у тех надзирателей, которых садизм вдохновляет, а самодурство возвеличивает, пока оно не сталкивается с еще большим самодурством. Ведь армия — система иерархическая», — написала она.

Также Ганжа подчеркнула, что среди солдат ВСУ «самым большим дефицитом оказывается свобода».

До этого украинский штурмовой полк «Скала» попал в скандал. Журналисты выяснили, что в подразделении жестоко избили как минимум 25 мобилизованных — например, военных привязывали к квадроциклам и ломали им ребра. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование информации о возможных нарушениях в отношении бойцов штурмового полка ВСУ «Скала».

7 июня военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что 3% жалоб украинских солдат касаются насилия в войсках. В качестве примера насилия над солдатами она назвала избиения военных на полигоне полка ВСУ «Скала».

Ранее военнопленный заявил, что инструкторы ВСУ стреляли мобилизованным под ноги.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!