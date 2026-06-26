«Ломали ребра при всех». На Украине расследуют пытки и смерти новобранцев в штурмовом полку

Безуглая: Зеленский и Сырский знают о пытках в ВСУ и молчат

Украинский штурмовой полк «Скала», имеющий репутацию «мясного», попал в центр скандала. Журналисты выяснили, что в подразделении избили до смерти минимум 25 мобилизованных. В частности, новобранцев привязывали к квадроциклам и ломали им ребра. Расследование вызвало широкий общественный резонанс. ГБР уже организовало проверку, а командира полка Юрия Гаркавого отстранили от должности.

На Украине произошел скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скала», вызванный расследованием журналистов о пытках, избиениях и массовых небоевых смертях новобранцев. Резонансную публикацию выпустило украинское издание «Бабель».

Журналистам удалось подтвердить смерть 25 мобилизованных (изначально речь шла о 26 погибших, однако издание позже сообщило об ошибке в подсчетах) в учебных центрах «Скалы» — самого большого штурмового полка в ВСУ численностью до 13 тысяч человек. Неофициально его еще называют «полком [главкома ВСУ Александра] Сырского». Подразделение из-за высоких потерь имеет репутацию «мясного» и не входит ни в один корпус, оно подчиняется напрямую высшему командованию.

По информации издания, сначала мобилизованных привозят в так называемый «курятник» — распределительный центр «Скалы». Он находится в помещении, похожем на заброшенное сельхозпредприятие без окон. Внутри содержатся более тысячи человек, многие — с зависимостями. В частности, один из солдат «Скалы» стал свидетелем «зомби-апокалипсиса» на построении с наркозависимыми.

«Людей избивали, некоторые самовольно опорожнялись прямо в строю», — поделился он.

По воспоминаниям другого военного, новобранцев заставляют раздеваться наголо, «снимать трусы и приседать». А в туалет и столовую можно попасть только под вооруженным конвоем. Нарушителей «порядка» отправляют в тесный и переполненный людьми карцер.

Свидетели из числа мобилизованных рассказали «Бабелю», что территории учебных центров «Скалы» заминированы. Один из тех, кто пытался сбежать, лишился глаза и получил травмы ног, затем его прилюдно избили. Еще двух военных за попытку побега обматывали скотчем и приковывали друг к другу наручниками, после чего избивали. Назывались и другие виды пыток.

«Убивают, к квадроциклу привязывают и начинают тянуть по земле тебя», — рассказывал мужчина.

По информации издания, для избиения в «Скале» не всегда нужна веская причина. В частности, над военными издевались даже из-за сбоев в работе Starlink или ошибок в бумажной работе.

« Ломали ребра просто при всех на совещании . На мобилизованных натравливали собак», — говорится в публикации.

Массовые жалобы на «Скалу» начали появляться в конце 2025-го. Однако «наиболее избитых или мятежных» на время проверок вывозят на несколько дней за пределы учебного центра, выяснил «Бабель».

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Последствия расследования

После публикации расследования командира «Скалы» подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей. Как сообщает «Бабель», такая информация поступила напрямую из Генштаба ВСУ.

«В подразделении работают правоохранители. В частности, досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований (ГБР). Также по решению главкома ВСУ Александра Сырского в «Скале» работает комплексная комиссия во главе с заместителем начальника Генштаба ВСУ», — сообщило издание.

В Генштабе ВСУ подчеркнули: если расследование подтвердит факты уголовных правонарушений, виновных обязательно привлекут к ответственности . Кроме того, высшее командование примет организационные и кадровые решения, если подтвердятся случаи превышения полномочий и нарушений прав военных.

«Информация, изложенная в публикациях, требует не эмоциональных оценок и не формальных комментариев, а надлежащей правовой проверки. По приведенным фактам уже работают уполномоченные органы», — заявила пресс-служба Сухопутных сил ВСУ в Telegram-канале.

Как подчеркнули представители командования, «боевая необходимость, интенсивность подготовки или репутация боевого подразделения не могут быть основанием для унижения, насилия, ненадлежащего обращения или безразличия к жизни и здоровью военнослужащих».

«Сухопутные войска ВСУ категорически не терпят нарушения уставных норм, прав военнослужащих, фактов насилия, издевательств, сокрытия травм или неоказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В Сухопутных силах ВСУ заверили, что «Скала» оказывает необходимую поддержку официальному расследованию.

ГБР Украины подтвердило, что организовало досудебное расследование. «Сейчас проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление объективной картины событий, проверку достоверности обнародованных фактов, а также выяснение всех обстоятельств, изложенных в журналистском материале», — отметили в ведомстве.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал провести полное, объективное и беспристрастное расследование. По его словам, мониторинговая группа офиса омбудсмена отправилась на место для проведения проверки.

Кроме того, публикация расследования вызвала волну сообщений о новых происшествиях в «Скале». В частности, украинский продюсер британского телеканала Sky News Азад Сафаров в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что в марте 2025 года военнослужащие «Скалы» внезапно открыли огонь по автомобилю съемочной группы, за рулем которого находилась женщина. В корпусе насчитали 12 пулевых отверстий. Женщина не пострадала лишь благодаря тому, что автомобиль был бронированным.

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Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Сырский были осведомлены о происходящем в «Скале», однако решили проигнорировать факты о пытках, утверждает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Президент и главком прекрасно знают, что и как там [в «Скале»] происходит, как и правоохранительные органы, в частности ГБР. Всем докладывалось неоднократно. Это очевидный факт. Поэтому их молчание и игнорирование является соучастием», — написала она в своем Telegram-канале.

Безуглая призвала прекратить издевательства над мобилизованными. По ее мнению, Сырский после резонансного расследование должен уйти с должности. «В тюрьму бы», — резюмировала нардеп.

Зеленский пока публично не комментировал скандал с пытками и небоевыми смертями новобранцев в «Скале».