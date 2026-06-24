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Армия

На Украине начали расследование фактов применения насилия в полку ВСУ «Скала»

ГБР Украины начало расследование фактов насилия в штурмовом полку ВСУ «Скала»
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование после появления в СМИ информации о возможных нарушениях в отношении бойцов штурмового полка ВСУ «Скала». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГБР, проверка касается сведений о применении насилия в отношении военнослужащих, а также о превышении служебных полномочий со стороны командования подразделения.

Уголовное производство открыто по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

7 июня военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что 3% жалоб украинских солдат касаются применения насилия в войсках, однако больше всего с этой проблемой сталкиваются штурмовые части. По ее словам, проблема есть со штурмовыми полками, которые «становятся проблемой» с точки зрения нарушения прав военных. И примером насилия над солдатами были избиения военных на полигоне полка ВСУ «Скала», где за первые две недели службы не выжили пятеро солдат, отметила омбудсмен.

В конце марта депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что сразу несколько бойцов 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» скончались от пневмонии, даже не успев пройти подготовку после мобилизации. Парламентарий заявила, что родственники умерших обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они сообщили, что военнослужащим несвоевременно оказывали медицинскую помощь. Безуглая добавила, что подобная ситуация поднимает вопрос «ответственности за смерти военных».

Ранее несколько групп ВСУ под Сумами были уничтожены заградотрядами.

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