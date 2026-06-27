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Политика

В МИД Ирана обвинили США в нарушении сделки и Устава ООН

МИД Ирана: удары США вблизи Ормуза нарушили Устав ООН и условия меморандума
Stringer/Reuters

Удары США по Ирану стали нарушением Устава ООН и условий меморандума, подписанного Ираном и США. Об этом говорится в заявлении МИД Исламской Республики, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«Эти жестокие атаки, нацеленные на береговые наблюдательные сооружения Ирана, представляют собой явное нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также прямое нарушение пункта первого меморандума о прекращении войны», — говорится в нем.

В заявлении также сказано, что одновременно Израиль напал на Ливан при координации с Соединенными Штатами, что также нарушает условия меморандума.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее сообщило об ударах по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на атаку Ирана на судно в Ормузском проливе.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

Ранее СМИ узнали, что проход через Ормуз может стать платным.

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