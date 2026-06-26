Американские войска ударили по иранским целям в Ормузском проливе

Axios: США нанесли удары по иранским объектам в Ормузском проливе

Силы США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе. Об этом сообщил израильский журналист Барак Равид в своем аккаунте в соцсети X.

«Как сообщило мне американское должностное лицо, военные США нанесли удары в зоне Ормузского пролива», — поделился Равид.

26 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

При этом остальные три дрона сбили американские военные, уточнил Трамп.

Как подчеркнул американский лидер, инцидент является безрассудным нарушением соглашения о прекращении огня между Тегераном и Вашингтоном.

18 июня президент России Владимир Путин заявил: он рассчитывает, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.