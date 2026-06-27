В МИД РФ оценили шансы на снятие антироссийских санкций

Коллективный Запад не намерен отказываться от антироссийских санкций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов.

Дипломат отметил, что анализ процессов в международных отношениях показывает отсутствие планов по снятию ограничений.

«Ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе никто на Западе не собирается отказываться от санкционной политики», — сказал Трофимов.

При этом он подчеркнул, что инициатива по отмене санкций должна исходить не от России.

До этого эксперт Службы внешней разведки России Александр Пастухов заявил, что западные государства осознают неспособность санкций достичь поставленных целей в отношении РФ. По его словам, ограничения наносят урон экономике самих западных стран.

В мае Европейский союз продлил на год санкции против России. Ограничения в отношении 72 физических лиц и одной организации будут действовать до 28 мая 2027 года.

Ранее будущие поколения россиян призвали готовить к санкциям Запада.