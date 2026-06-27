«Надеюсь, с ним поступят сурово»: Трамп раскритиковал своего бывшего советника

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

«Надеюсь, с ним поступят сурово», — написал он.

Он заявил, что Болтон признал себя виновным в суде по делу о незаконном хранении секретных материалов. Трамп назвал экс-советника «крайне недалеким, неуравновешенным и некомпетентным бывшим представителем США», а также охарактеризовал его как «ужасного человека и безумца», который сеял смуту и разжигал войны.

В сентябре прошлого года агенты ФБР обнаружили в офисе Болтона несколько папок с пометками «конфиденциально» и «секретно». The Washington Post уточняла, что в начале сентября 2025-го ФБР провело обыски у Болтона и изъяло компьютеры, телефоны и документы из-за подозрений в нарушении закона о шпионаже и несанкционированном хранении секретных данных. На некоторых папках были надписи «Трамп I-IV».

Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в 2018 году во время своего первого президентского срока. Однако к 2019 году разногласия между ними усилились, и 10 сентября американский лидер отправил советника в отставку.

В 2025 году Болтон заявлял, что президент России Владимир Путин, несмотря на все санкции против его страны, все еще находится в очень сильном положении по переговорам на Украине.

Ранее Болтон предупредил, что США стоят на пороге «катастрофической потери».