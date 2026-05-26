Болтон предупредил, что США стоят на пороге «катастрофической потери» с Ираном

Бывший советник президента США по национальной безопасности назвал переговоры о прекращении войны с Ираном «ошибкой». Его слова приводит CNN.

«Я думаю, что прекращение огня было ошибкой. Я думаю, что эти переговоры — ошибка. Я думаю, мы стоим на пороге того, что в конечном итоге история сочтет катастрофической потерей для Соединенных Штатов», — сказал Болтон.

По его словам, Соединенным Штатам удалось нанести Ирану «значительный ущерб», однако сейчас Вашингтон позволяет ему исправить ситуацию. Он назвал такой сценарий трагедией не только для США, но и для всего Ближнего Востока.

До этого Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал «неудачниками, которые ничего не понимают» людей, критикующих его план по прекращению войны в Иране. Так он отреагировал на критику со стороны, в том числе республиканцев, предупреждавших, что сделка может обернуться для Вашингтона «катастрофой».

«Если я и заключу сделку с Ираном, то это будет хорошая и правильная сделка, а не такая, как та, что была заключена Обамой, которая предоставила Ирану огромные суммы денег и прямой путь к обладанию ядерным оружием», — написал Трамп.

Ранее Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.