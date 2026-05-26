Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Болтон предупредил, что США стоят на пороге «катастрофической потери» с Ираном

Экс-советник Болтон назвал ошибкой остановку огня и переговоры с Ираном
Global Look Press

Бывший советник президента США по национальной безопасности назвал переговоры о прекращении войны с Ираном «ошибкой». Его слова приводит CNN.

«Я думаю, что прекращение огня было ошибкой. Я думаю, что эти переговоры — ошибка. Я думаю, мы стоим на пороге того, что в конечном итоге история сочтет катастрофической потерей для Соединенных Штатов», — сказал Болтон.

По его словам, Соединенным Штатам удалось нанести Ирану «значительный ущерб», однако сейчас Вашингтон позволяет ему исправить ситуацию. Он назвал такой сценарий трагедией не только для США, но и для всего Ближнего Востока.

До этого Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал «неудачниками, которые ничего не понимают» людей, критикующих его план по прекращению войны в Иране. Так он отреагировал на критику со стороны, в том числе республиканцев, предупреждавших, что сделка может обернуться для Вашингтона «катастрофой».

«Если я и заключу сделку с Ираном, то это будет хорошая и правильная сделка, а не такая, как та, что была заключена Обамой, которая предоставила Ирану огромные суммы денег и прямой путь к обладанию ядерным оружием», — написал Трамп.

Ранее Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!