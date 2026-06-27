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Политика

«Насилие столкнется с насилием»: Вэнс пригрозил Ирану

Вэнс: США ответят насилием за нарушения со стороны Ирана
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Насилие столкнется с насилием», — написал Вэнс.

По словам вице-президента, если у иранской стороны есть вопросы по применению меморандума о взаимопонимании, она может обсудить их напрямую с США.

До этого израильский журналист Барак Равид сообщил, что силы США нанесли удары по иранским целям в зоне Ормузского пролива.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного грузового судна, однако оно смогло продолжить путь. Остальные три дрона сбили американские военные. Трамп назвал инцидент безрассудным нарушением соглашения о прекращении огня.

18 июня президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на серьезность меморандума, подписанного США и Ираном, и на то, что он ляжет в основу будущих договоренностей. Глава государства также отметил, что Россия и АСЕАН единодушно приветствовали эти договоренности, поскольку стабилизация обстановки на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетическом и продовольственном рынках.

Ранее СМИ узнали, что проход через Ормуз может стать платным.

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