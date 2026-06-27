Трамп снова обвинил Иран в режиме прекращения огня

Иран нарушил режим прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, не уточнив, намерены ли Штаты предпринять какие-либо шаги в связи с этим.

«Когда я приму ответные меры, вы узнаете», — кратко подчеркнул глава Белого дома.

До этого Трамп сообщил, что Иран выпустил как минимум четыре дрона-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. По его словам, один из беспилотников нанес прямой удар по верхней палубе крупного грузового судна.

Накануне представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива.

18 июня президент России Владимир Путин заявил: он рассчитывает, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Трамп рассказал, на что повлияло бы введение Ираном платы за проход по Ормузскому проливу.