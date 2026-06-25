Трамп рассказал, на что повлияло бы введение Ираном платы за проход по Ормузскому проливу

Трамп: введение Ираном платы за проход по Ормузу блокировало бы сделку с США

Решение Ирана ввести плату за проход кораблей через Ормузский пролив изменило бы весь ход переговоров и помешало бы заключению сделки с США, заявил американский президент Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По словам Трампа, подобный исход событий для него был бы неприемлемым.

«Это кардинально изменило бы ситуацию», — добавил Трамп.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Спустя несколько дней сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана. Формально документ требует вывода американских сил из конфликта без нового одобрения законодателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.