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Политика

США и страны Персидского залива выступили против введения пошлин в Ормузе

США и страны Персидского залива отвергли возможность введения пошлин в Ормузе
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что свободное и беспрепятственное движение судов в этом районе является ключевым условием как региональной, так и мировой стабильности. В связи с этим министры заявили о неприемлемости любых попыток обложения судов сборами. Также участники переговоров поддержали гуманитарную миссию Омана и Международной морской организации, направленную на эвакуацию свыше 11 тысяч моряков, оказавшихся заблокированными в данной зоне.

Отдельное внимание в заявлении уделено отношениям с Тегераном. Участники встречи отметили, что перспективы инвестиционного и торгового сотрудничества с Ираном напрямую зависят от поведения иранских властей. В частности, любые экономические связи остаются условными и могут быть пересмотрены в зависимости от соблюдения Тегераном достигнутых договоренностей с Вашингтоном и отказа от «дестабилизирующей» политики.

Стороны выразили одобрение факту подписания американо-иранского меморандума 17 июня, отдельно поблагодарив Катар и Пакистан за их посредническую роль. В завершение участники встречи указали на необходимость продолжения переговорного процесса, главной целью которого является предотвращение появления у Ирана ядерного потенциала и достижение окончательного мира в регионе.

Ранее Трамп рассказал, на что повлияло бы введение Ираном платы за проход по Ормузскому проливу.

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