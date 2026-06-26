Вашингтон официально не уведомлял Москву о смене позиции по Украине. Впрочем, даже если это произойдет, Россия не изменит своих подходов, согласно которым успех определяется победами Вооруженных сил в зоне СВО. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об утрате США нейтралитета в украинском вопросе.

«Эммануэль Макрон – известный провокатор. Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», — отметил Джабаров.

Что касается США, их никогда нельзя было считать нейтральными в отношении украинского урегулирования, добавил он.

25 июня Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в конфликте России и Украины. Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за успехи в конфликте с Россией.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске были только предложения по урегулированию украинского кризиса, а не какие-либо соглашения.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, остаются ли США нейтральным посредником по Украине.