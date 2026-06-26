В Кремле ответили на вопрос, остаются ли США нейтральным посредником по Украине

Песков: США нельзя назвать абсолютно нейтральными в конфликте РФ и Украины

США нельзя назвать абсолютно нейтральным посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Термин «абсолютная нейтральность» неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют... большую часть вооружений на Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями. Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что Россия высоко ценит готовность США прикладывать усилия для разрешения всех вопросов, относительно военного конфликта между странами.

Москва остаемся открытыми для этих услуг и для самого процесса мирного урегулирования, добавил представитель Кремля.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают Украину. По его словам, президент США согласился с оценкой других участников встречи о том, что Россия не демонстрирует серьезной готовности к урегулированию.

Ранее Рютте рассказал, кто в команде президента США работает над достижением мира на Украине.