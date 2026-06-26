Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле ответили на вопрос, остаются ли США нейтральным посредником по Украине

Песков: США нельзя назвать абсолютно нейтральными в конфликте РФ и Украины
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

США нельзя назвать абсолютно нейтральным посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Термин «абсолютная нейтральность» неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют... большую часть вооружений на Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями. Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что Россия высоко ценит готовность США прикладывать усилия для разрешения всех вопросов, относительно военного конфликта между странами.

Москва остаемся открытыми для этих услуг и для самого процесса мирного урегулирования, добавил представитель Кремля.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают Украину. По его словам, президент США согласился с оценкой других участников встречи о том, что Россия не демонстрирует серьезной готовности к урегулированию.

Ранее Рютте рассказал, кто в команде президента США работает над достижением мира на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!