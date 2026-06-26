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Армия

Военный эксперт назвал сроки возможного вторжения Украины в Белоруссию

Военный эксперт Попов: Украина начала подготовку к нападению на Белоруссию
Andriy Andriyenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовиться в Черниговской области к операции по вторжению в Белоруссию. Об этом заявил военный эксперт Владимир Попов в беседе с «Московским комсомольцем».

По его словам, принудительная эвакуация жителей из сел в Черниговской области может свидетельствовать о готовящемся нападении ВСУ на Белоруссию. Он объяснил, зачем Украина хочет открыть новый фронт.

«Киев может спровоцировать нападение на Белоруссию, чтобы потом вывернуть в свою пользу и заявить, что Россия все-таки намерена напасть на Европу. Наступательных действий надо ожидать во второй половине лета — в июле-августе», — сказал Попов.

Об эвакуации в Черниговской области стало известно накануне. Она пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах региона. Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец считает, что данное решение может быть связано с тем, что Киев предвидит скорый контроль Вооруженных сил России над этими территориями.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, из-за которых он неделю назад пригрозил Минску ударами ВСУ, больше не работают. При этом белорусские власти никогда не подтверждали существование такого оборудования. В Минске видят в ультиматуме Зеленского угрозу войны, а в ОДКБ говорят о растущем напряжении у границы. Что происходит между странами и почему Белоруссия говорит, что ее втягивают в конфликт, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил Белоруссию в подготовке к расширению конфликта против Украины.

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