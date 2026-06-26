Буданов не захотел пугать украинцев численностью населения страны

Глава ОП Буданов: сейчас украинцев гораздо меньше, чем в 1995 году

Сейчас на Украине живет «гораздо меньше» человек, чем в 1990-х годах. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) на встрече со студентами Киево-Могилянской академии, пишет «РБК-Украина».

Буданов отметил, что в 1995-1996 годах население Украины составляло 52 млн граждан, а сейчас в стране живет «гораздо меньше» человек.

«Сейчас нас меньше, не хочу никого пугать, но гораздо меньше», — сказал он.

При этом Буданов отметил, что если за 25 лет Украина потеряла миллионы людей, то с годами она вполне может увеличить численность населения, но для этого нужно развивать экономику.

«Если создадим правильный экономический климат здесь и чувство безопасности — над этим можно уже работать. Без экономики ничего не будет», — заявил Буданов.

Также на встрече Буданов сказал, что из-за дефицита кадров Украине в будущем придется привлекать мигрантов.

В апреле демограф и замдиректора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун отметил, что на Украине наблюдается «очень высокий» уровень рождаемости, а на 100 женщин рождается 90 детей.

В мае ассоциированный эксперт CASE Украина Ульяна Костенко написала, что ежегодно население страны сокращается примерно на 320 тысяч человек, что соразмерно населению областного центра вроде Винницы. Также министр социальной политики, семьи и единства страны Денис Улютин рассказал, что население Украины сократилось до 22–25 млн человек.

В июне мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив подчеркнул, что депопуляция является важнейшей проблемой Украины, и количество рожденных детей упало как в прифронтовых районах, так и в тыловых.

Ранее Буданов назвал «страшной ошибкой» лишение Зеленского польского ордена.