Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине назвали серьезную проблему для страны

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: депопуляция — очень важная проблема Украины
Armando Franca/AP

Количество рожденных детей на Украине упало как в прифронтовых районах, так и в тыловых. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив.

«Для нашего государства очень важная проблема — депопуляция. То есть проблема рождения детей. Для меня это чрезвычайно важная тема, потому что я вижу, что количество рожденных детей резко упало не только в прифронтовых общинах, но и в тыловых. <…> Это для Украины проблема. Депопуляция, выезд молодежи, выезд за границу, уменьшение рождаемости. <…> Стоит вопрос, выживем ли мы как государство», — отметил он.

По его словам, власти Украины должны популяризировать семейные ценности и рождение детей. Также он призвал «осторожно относиться» к идеологиям, которые подменяют понятие семьи и приводят не к рождению детей, а к депопуляции. Марцинкив отметил, это нужно делать, чтобы «депопуляция не дошла до критической черты».

В апреле демограф и замдиректора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун рассказал, что на Украине наблюдается «очень низкий» уровень рождаемости, а на 100 женщин рождается около 90 детей. При этом для воспроизводства населения нужно, чтобы сто женщин рожали в сумме 210-220 детей (с поправкой на детскую смертность).

В марте глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отметил, что Украина теряет около 300 тыс. человек в год, что свидетельствует о серьезном демографическом кризисе в стране.

Ранее на Украине допустили, что украинцы станут «смесью индуса, бангладешца и так далее».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!