На Украине назвали серьезную проблему для страны

Количество рожденных детей на Украине упало как в прифронтовых районах, так и в тыловых. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив.

«Для нашего государства очень важная проблема — депопуляция. То есть проблема рождения детей. Для меня это чрезвычайно важная тема, потому что я вижу, что количество рожденных детей резко упало не только в прифронтовых общинах, но и в тыловых. <…> Это для Украины проблема. Депопуляция, выезд молодежи, выезд за границу, уменьшение рождаемости. <…> Стоит вопрос, выживем ли мы как государство», — отметил он.

По его словам, власти Украины должны популяризировать семейные ценности и рождение детей. Также он призвал «осторожно относиться» к идеологиям, которые подменяют понятие семьи и приводят не к рождению детей, а к депопуляции. Марцинкив отметил, это нужно делать, чтобы «депопуляция не дошла до критической черты».

В апреле демограф и замдиректора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун рассказал, что на Украине наблюдается «очень низкий» уровень рождаемости, а на 100 женщин рождается около 90 детей. При этом для воспроизводства населения нужно, чтобы сто женщин рожали в сумме 210-220 детей (с поправкой на детскую смертность).

В марте глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отметил, что Украина теряет около 300 тыс. человек в год, что свидетельствует о серьезном демографическом кризисе в стране.

Ранее на Украине допустили, что украинцы станут «смесью индуса, бангладешца и так далее».