Украинский министр назвал катастрофой нынешнюю численность населения страны

Министр Улютин: население Украины сократилось до 22–25 млн человек
Население Украины сократилось примерно до 22–25 млн человек. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства страны Денис Улютин.

Министр назвал такую ситуацию катастрофической. При этом в октябре 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова приводила другие оценки. По итогам исследований за 2024 год она заявляла, что население страны составляло от 28 млн до 30 млн человек.

В конце марта финансовый аналитик Алексей Кущ также назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофической. По его словам, она продолжит ухудшаться. Эксперт утверждал, что естественная убыль населения страны за год сопоставима с исчезновением такого города, как Винница. Он также обратил внимание на снижение продолжительности жизни и массовый выезд молодых людей за границу, чтобы избежать мобилизации в будущем.

Украина сталкивается с серьезными демографическими проблемами с момента обретения независимости в 1991 году. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН, к осени 2024 года население страны сократилось на 8 млн человек по сравнению с февралем 2022 года.

Элла Либанова также заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек.

Ранее на Украине спрогнозировали демографический коллапс.

 
