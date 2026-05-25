На Украине рассказали, почему толпы мигрантов не поедут в страну

Демограф Либанова: бедность обезопасит Украину от мигрантов
Украина «никуда не денется от мигрантов», однако много иностранцев в страну не приедет из-за бедности государства. Об этом в интервью изданию «Общественное» рассказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

По ее словам, трудовых мигрантов Украине избежать не удастся, сейчас в стране планируется выдавать рабочие визы приезжим, и кто-то из них «женится или выйдет замуж на Украине». Однако Либанова подчеркнула, что «массового масштаба» не будет.

«Могу успокоить всех. Очень боятся наши люди, что сюда приедут толпы иностранцев и потребуют помощи от государства. Не поедут к нам. Наша бедность нас от этого обезопасит. Потому что государственная помощь в Украине никогда не будет высока. Те, кто на это рассчитывает, едут в Германию, Нидерланды, Францию», — отметила она.

Также она подчеркнула, что в случае приема мигрантов Киев не должен создавать «гетто», то есть лагерей из иммигрантов.

В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что Киев будет пытаться привлекать мигрантов из Африки, чтобы компенсировать нехватку кадров. В том же месяце глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тыс. мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения.

В мае Василий Воскобойник отметил, что в ближайшие годы стране, возможно, придется закрывать границы для своих граждан и открывать для иностранцев из-за нехватки рабочих рук. Также он заявил, что в будущем украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее».

При этом министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сказал, что поиск трудовых мигрантов сейчас не является приоритетом, и стране нужно привлекать категории, которые не задействованы на рынке труда.

23 мая в Киеве состоялся митинг против приема трудовых мигрантов.

Ранее в Раде придумали, что делать с нехваткой людей на Украине.

 
