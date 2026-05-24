На Украине не исключили, что закроют границы для собственных граждан

Воскобойник: подход к миграции на Украине может измениться в ближайшие годы

В ближайшие годы Украине, возможно, придется закрывать границы для своих граждан и открывать для иностранцев, сказал в интервью глава офиса миграционной политики республики Василий Воскобойник. Видео опубликовала «Страна.ua».

Чиновник пояснил,что это связано с нехваткой рабочих рук. По словам Воскобойника, развитые страны начинают менять подход к миграции: так, в США миграция становится «элитарной возможностью» для квалифицированных кадров.

Глава офиса упомянул и развитие искусственного интеллекта (ИИ), и роботизацию, которые могут уменьшить спрос на трудовых мигрантов в богатых странах. Воскобойник считает, что это приведет к росту бедности в странах с экономикой, зависящей от заработков своих граждан за границей: такая рабочая сила станет менее востребованной.

В том же интервью чиновник допустил, что в будущем украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее». При этом главное, чтобы мигранты в республике платили налоги и становились частью «политической нации».

Ранее Узбекистан выразил протест Украине из-за лагеря с рабами.