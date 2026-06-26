В Раде заявили о страхе Польши перед Украиной

Конфликт между Польшей и Украиной начался из-за «страха» Варшавы конкурировать с Киевом в аграрной сфере и в области вооружений. Об этом изданию Liga.net заявил украинский историк и депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

«История будет и есть, скорее прикрытием, чем реальной причиной. Настоящая причина — все-таки страх конкуренции с Украиной в аграрном секторе, настоящая причина – страх сильной Украины в контексте обороны, в том числе в рамках ЕС», — сказал Вятрович.

Он также сравнил Польшу и Россией и упрекнул обе страны в том, что они все больше строят политический дискурс вокруг истории.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла. Это было связано с тем, что президент Украины присвоил одной из бригад армии название в честь деятелей УПА (Украинской повстанческой армии; организация запрещена в России).

Зеленский объяснил случившееся внутриполитической борьбой в Польше, в ответ Навроцкий заявил, что конфликт не связан с внутренней политикой в стране.

19 июня Навроцкий также отметил, что вступление Украины в ЕС угрожает сельскому хозяйству Польши.

Ранее Мерц объяснил полякам, зачем им поддерживать Украину.