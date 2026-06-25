Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Мерц объяснил полякам, зачем им поддерживать Украину

Мерц призвал поляков поддерживать Украину ради защиты свободы Европы
Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал поляков поддерживать Украину, чтобы защитить свободу в Европе. Его слова приводит «РБК-Украина».

Комментируя напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом, он вспомнил о примирении Польши и Германии после Второй Мировой войны. По его словам, «поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, которые немцы совершили в Польше и против польского народа между 1939 и 1945 годами, мир, добрососедство и дружба возможны».

«Сегодня же общая картина такова: мы, европейцы, стоим бок о бок не только для того, чтобы защищать безопасность или благосостояние на нашем континенте. Мы стоим бок о бок, чтобы защищать свободу в Европе. Именно поэтому мы стоим бок о бок с Украиной», — заявил Мерц.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее Туск окрестил украинцев и поляков друзьями, способным построить совместное будущее.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!