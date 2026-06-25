Мерц объяснил полякам, зачем им поддерживать Украину

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал поляков поддерживать Украину, чтобы защитить свободу в Европе. Его слова приводит «РБК-Украина».

Комментируя напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом, он вспомнил о примирении Польши и Германии после Второй Мировой войны. По его словам, «поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, которые немцы совершили в Польше и против польского народа между 1939 и 1945 годами, мир, добрососедство и дружба возможны».

«Сегодня же общая картина такова: мы, европейцы, стоим бок о бок не только для того, чтобы защищать безопасность или благосостояние на нашем континенте. Мы стоим бок о бок, чтобы защищать свободу в Европе. Именно поэтому мы стоим бок о бок с Украиной», — заявил Мерц.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее Туск окрестил украинцев и поляков друзьями, способным построить совместное будущее.