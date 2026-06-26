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Политика

В Госдуме заявили, что России придется ударить по Европе

Депутат Колесник: РФ придется ударить по местам производства оружия ВСУ в Европе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия на фоне намерения Украины провести 40-дневную операцию по «побуждению» Москвы к миру интенсифицирует удары в зоне СВО. Не исключены также и удары по местам производства оружия для ВСУ на территории Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Лучшая защита — это нападение. Ничего ты с этим не сделаешь, мы все равно к этому придем и все равно будем наносить удары по объектам, где производятся дроны, ракеты. Я думаю, к сожалению (очень бы, конечно, не хотелось), будут нанесены удары по всем тем объектам, которые производят оружие, наносящее впоследствии удары по Российской Федерации. Я думаю, придется по ним наносить удары, чтобы европейцы пришли в себя», — подчеркнул он.

Колесник добавил, что в рамках СВО вооруженные силы России применили еще не все средства нападения. Москва не собирается «только защищаться» на фоне увеличения количества ударов ВСУ по регионам РФ и мирным жителям, сказал парламентарий.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, «ради побуждения к окончанию войны».  

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Исторически у России было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога», подчеркнул Путин. Однако, отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».

Ранее Мерц дерзко обратился к России.
 

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