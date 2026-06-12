Путин постеснялся показать «известный жест» при упоминании о недругах России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Об этом он сказал в ходе встречи с военнослужащими — участниками специальной военной операции в Кремле в День России.
«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — сказал он.
Исторически у России было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога», подчеркнул Путин. Однако, отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».
До этого Путин поздравил граждан страны с Днем России, заявив, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа. Заявление он сделал на церемонии вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда в Кремле.
Ранее Путин раскрыл замысел стран, вступивших в НАТО после 2022 года.