Путин постеснялся показать «известный жест» при упоминании о недругах России

Путин заявил, что показал бы всем известный жест тем, кто хочет поражения России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Об этом он сказал в ходе встречи с военнослужащими — участниками специальной военной операции в Кремле в День России.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — сказал он.

Исторически у России было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога», подчеркнул Путин. Однако, отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».

До этого Путин поздравил граждан страны с Днем России, заявив, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа. Заявление он сделал на церемонии вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда в Кремле.

Ранее Путин раскрыл замысел стран, вступивших в НАТО после 2022 года.